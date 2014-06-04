По его словам, прежде всего строить следует там, где на это есть запрос от предприятий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить стягивать людей в большие города. Об этом он заявил в ходе визита в Витебскую область.

По его словам, прежде всего строить следует там, где на это есть запрос от предприятий. Лукашенко отметил необходимость "прекратить эту бездумную стройку".

Как только мы ограничим строительство жилья в Минске и областных центрах, люди сюда приедут жить. А чего тут не жить? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину.

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