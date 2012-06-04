Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину

Президент Белоруссии добавил, что также стоит обсудить "ряд политических вопросов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина передать добрые пожелания российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Встреча Лукашенко и Нарышкина прошла 15 апреля в Минске. Белорусский лидер отметил, что всегда рад возможности сверить часы и посоветоваться по некоторым вопросам взаимодействия двух стран. Лукашенко добавил, что также стоит обсудить "ряд политических вопросов". Он попросил передать президенту РФ самые добрые пожелания, но при этом отметил, что главы государств часто общаются по телефону.

Тем не менее это будет к месту в силу наших отношений. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиции Белоруссии нечего противопоставить властям страны.

Видео: Telegram / Пул Первого