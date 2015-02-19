Лукашенко: оппозиции Белоруссии нечего противопоставить властям страны

Оппозиции Белоруссии нечего противопоставить властям страны. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.
По его словам, благодаря тем, кто продал родину за гранты, Белоруссия стала сильнее. Президент подчеркнул, что власти берегут мир и обеспечивают благополучие, которое оппозиция ставит под угрозу.
У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия создала суверенное государство.
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