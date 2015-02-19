Лукашенко: оппозиции Белоруссии нечего противопоставить властям страны

По его словам, благодаря тем, кто продал родину за гранты, Белоруссия стала сильнее.

Оппозиции Белоруссии нечего противопоставить властям страны. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.

По его словам, благодаря тем, кто продал родину за гранты, Белоруссия стала сильнее. Президент подчеркнул, что власти берегут мир и обеспечивают благополучие, которое оппозиция ставит под угрозу.

У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия создала суверенное государство.

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