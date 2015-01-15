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Лукашенко: Белоруссия создала суверенное государство

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По его словам, около 30 лет назад в мире о Белоруссии не знали почти ничего.

Белоруссия создала суверенное государство. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.

По его словам, власти могут гордиться тем, что удалось создать суверенное государства. Лукашенко отметил, что около 30 лет назад в мире о Белоруссии не знали почти ничего.

Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, суверенитет
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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