Лукашенко: Белоруссия создала суверенное государство

Белоруссия создала суверенное государство. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.
По его словам, власти могут гордиться тем, что удалось создать суверенное государства. Лукашенко отметил, что около 30 лет назад в мире о Белоруссии не знали почти ничего.
Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее мы сообщали, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз.
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