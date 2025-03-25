Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз

Политик принес присягу в торжественной обстановке.

Александр Лукашенко, победивший в седьмой раз на прошедших в январе 2025 года президентских выборах, вступил в должность главы Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Белоруссии проходит во вторник 25 марта, во Дворце Независимости в Минске. Мероприятие организовано в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, а также местных депутатов из нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов, а также других приглашенных официальных лиц. В общей сложности на событие приглашено более 1,1 тысяч человек. Известно, что политик, держа правую руку на специальном издании белорусской конституции, принес присягу.

Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Далее глава соседнего с Россией государства подписал акт принесения присяги. Руководитель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.

Лукашенко: РФ и Белоруссия работают над созданием разведывательного спутника.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Беларусь