Лукашенко: РФ и Белоруссия работают над созданием разведывательного спутника

Глава Белоруссии указал на необходимость развития в сфере микроэлектроники.

Москва и Минск совместно работают над новым спутником со сверхточным разрешением, а платформа для него почти готова. Соответствующее заявление сделал глава постсоветской республики Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании от 14 марта на площадке Совета Федерации. Иностранный политик из соседнего государства уточнил российским законодателям о том, что отрасль развивается семимильными шагами и способна изобрести и создать все, что от нее требуется. Ключевыми моментами является стоимость производства и затраченное время.

Ведется создание нового спутника со сверхточным разрешением до 35 сантиметров. Начинка наша, платформа ваша. Она почти готова. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава Белоруссии добавил, что микроэлектроника в стране демонстрирует прогресс, хотя ранее Москва и Минск переживали по этому поводу. По проблеме Александр Лукашенко встречался с местными конструкторами. Те объяснили политику, что если стране будет необходимо, "чтобы стреляло, - будет стрелять. Мы впихнем наш чип в любой самолет, в любое крыло".

Белоруссия попросила Россию построить вторую АЭС.

Фото и видео: Совет Федерации