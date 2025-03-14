Белоруссия попросила Россию построить вторую АЭС

Глава республики заметил, что объект может писать новые российские регионы.

Минск попросил Москву построить на территории республики вторую атомную энергетическую станцию. Соответствующее заявление сделал глава постсоветской республики Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании от 14 марта на площадке Совета Федерации. Иностранный политик из соседнего государства уточнил российским законодателям, что данный вопрос уже обсуждался на рабочей встрече с его коллегой Владимиром Путиным. Спикер подчеркнул, что вторая АЭС в Белоруссии может обеспечивать электроэнергией новые регионы России и Брянскую область. Объект может быть создан в восточной части страны, вблизи государственной границы.

Специалисты у нас есть, они сейчас с россиянами работают и в Турции, венгры у нас очень просят, чтобы мы у них поработали... Поэтому мы уже сами построим эту станцию, за исключением вот этих ответственных вещей - реактор, турбина, они производятся здесь, это факт. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Совет Федерации