В Белоруссии рассказали о том,что получили от России тактическое ядерное оружие.

Место размещения российских ракет средней дальности "Орешник" в Белоруссии обсуждалось на переговорах с российским президентом России Владимиром Путиным в четверг, 13 марта. Соответствующее заявление сделал глава бывшей советской республики Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании от 14 марта на площадке Совета Федерации. Иностранный политик из соседнего государства заметил перед российскими законодателями, что Москва и Минск приняли концепцию и военную доктрину для Союзного государства, а также подписали гарантии по безопасности. По словам Александра Лукашенко, в этом вопросе страны вышли на беспрецедентный уровень стратегического партнерства и координации сил.

Вчера мы обсуждали эту тему. Владимир Владимирович говорит: "Теперь нам надо определиться, где мы их расквартируем". Я говорю: "Ну это проще. Было бы что расквартировывать, мы расквартируем". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гиперзвуковой комплекс "Орешник" с тактическим ядерным оружием скоро поступит на вооружение белорусской армии.

Лукашенко заявил, что "не особо верит" раскаяниям оппозиции.

Фото и видео: Совет Федерации