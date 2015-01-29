Лукашенко заявил, что "не особо верит" раскаяниям оппозиции

Глава Белоруссии прокомментировал протесты в парке высоких технологий.

Белорусский президент "не особо верит" раскаяниям со стороны местной оппозиции. Соответствующее заявление сделал глава постсоветской республики Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании от 14 марта на площадке Совета Федерации. Иностранный политик из соседнего государства уточнил российским законодателям, что все же слышит оправдания активистов и держит ситуацию на контроле.

В Беларуси мы создали парк высоких технологий. <...> Но в чем была ошибка? Мы не создавали конечного продукта для себя, для вас, бегая в высокотехнологичных американских и прочих компаниях. То есть мы были второстепенными людьми. В 2020 году, вы знаете, по этой системе мы получили хороший удар по голове. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко объявил политикам, что часто задавал себе вопрос о том, как так получилось, что в страну стягивались лучшие люди из Европы, России и Белоруссии, а власть для них формировала хорошие условия, но затем эти лица совместно выступили против этого правительства. По мнению президента, речь идет о том, что материнские компании давали команду из США этим группам по их противоправной деятельности.

И на улицу вывалили в первых рядах в том числе они. Сейчас одумались, признаются, что они одурманились. Ну, мы это слышим, не совсем верим, но слышим, держим это на контроле. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия всегда будет на стороне России.

Фото и видео: Совет Федерации