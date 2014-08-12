Лукашенко: Белоруссия всегда будет на стороне России

В Минске всегда готовы отдать предпочтение Москве, а не коллективному Западу.

Минск всегда будет на стороне Москвы. Это произойдет даже в том случае, если бывшая советская республика окажется перед выбором. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании от 14 марта на площадке Совета Федерации. Иностранный политик из соседнего государства уточнил местным законодателям, что его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве со странами СНГ, ШОС, БРИКС. Он призвал торговать в Азии, Африке и Латинской Америке.

Мы хотим добрых отношений с соседкой Европой, США, но всегда нашим главным и приоритетом были и будут наши особые, близкие отношения с вами, с Россией. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко подчеркнул усилия Белоруссии по разрешению ситуации на Украине.

Фото и видео: Совет Федерации