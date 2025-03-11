Лукашенко подчеркнул усилия Белоруссии по разрешению ситуации на Украине

По его словам, Минск выступает за мирное решение любых конфликтов дипломатическим путем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул усилия страны по разрешению ситуации на Украине. Об этом он заявил на приеме верительных грамот послов зарубежных государств.

По словам Лукашенко, Минск выступает за мирное решение любых конфликтов дипломатическим путем. Он подчеркнул, что со стороны Белорусии были инициативы по построению "равной и неделимой архитектуры безопасности".

Ранее Лукашенко заявил, что с формированием правительства "новое поколение" управляет Белоруссией.

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