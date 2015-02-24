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Лукашенко: с формированием правительства "новое поколение" управляет Белоруссией

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Глава государства подчеркнул, что выполнил свое обещание и привел новых людей в кабинет министров.

С формированием правительства "новое поколение" управляет Белоруссией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения премьер-министра и главы Нацбанка республики.

Глава государства подчеркнул, что выполнил свое обещание и привел новых людей в кабинет министров. Он подчеркнул, что некоторых чиновников пришлось заменить.

Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что США толкнули Россию в объятия Китая.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, правительство, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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