Лукашенко: с формированием правительства "новое поколение" управляет Белоруссией

С формированием правительства "новое поколение" управляет Белоруссией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения премьер-министра и главы Нацбанка республики.
Глава государства подчеркнул, что выполнил свое обещание и привел новых людей в кабинет министров. Он подчеркнул, что некоторых чиновников пришлось заменить.
Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что США толкнули Россию в объятия Китая.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все