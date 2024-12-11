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Лукашенко: США толкнули Россию в объятия Китая

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По его словам, сегодня "оттащить" Москву от Пекина не получится.

Соединенные Штаты толкнули Россию в объятия Китая. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с экс-советником президента США по нацбезопасности Джо Болтоном и экс-госсекретарем Майком Помпео. Лукашенко отметил, что после введения санкций Москва начала искать выход на Востоке.

Поэтому сегодня оттащить Россию от Китая, разорвать отношения с Китаем не получится.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, китай, президент белоруссии, россия, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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