Лукашенко: США толкнули Россию в объятия Китая

Соединенные Штаты толкнули Россию в объятия Китая. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
По его словам, он обсуждал этот вопрос с экс-советником президента США по нацбезопасности Джо Болтоном и экс-госсекретарем Майком Помпео. Лукашенко отметил, что после введения санкций Москва начала искать выход на Востоке.
Поэтому сегодня оттащить Россию от Китая, разорвать отношения с Китаем не получится.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой.
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