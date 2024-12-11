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Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой

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Он подчеркнул, что тогда Байден "не победил Трампа".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал победу Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году несправедливой. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Глава государства отметил, что говорил об этом публично в парламенте через несколько дней после тех выборов. Лукашенко подчеркнул, что тогда Байден "не победил" нынешнего президента Дональда Трампа, который был его оппонентом.

Ранее Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, джо байден, президент белоруссии, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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