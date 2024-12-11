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Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

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По его словам, лидерам своих стран необходимо договариваться для прекращения нынешнего конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского на переговоры в Белоруссию. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

По его словам, лидерам своих стран необходимо договариваться для прекращения нынешнего конфликта. Он подчеркнул, что стороны могут спокойно сесть и без криков провести переговоры.

Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке".

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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