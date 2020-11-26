Лукашенко заявил, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке"

По словам белорусского лидера, он не думал, что основатель ЧВК "Вагнер" может дойти до такого безумства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "рвался к ядерной кнопке" во время поднятого им мятежа летом 2023 года. Об этом он рассказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

По словам белорусского лидера, он не думал, что Пригожин может дойти до такого безумства. Он подчеркнул, что власти России не допустили бы такого развития событий. Также Лукашенко отметил, что Белоруссия была готова направить свои спецподразделения для укрепления защиты Москвы.

Ранее Лукашенко поручил заняться поиском в Белоруссии редкоземельных металлов.

Фото: Telegram / Пул Первого