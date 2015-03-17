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Лукашенко поручил заняться поиском в Белоруссии редкоземельных металлов
Сегодня, 13:49
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Лукашенко поручил заняться поиском в Белоруссии редкоземельных металлов

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По его словам, в стране недостаточно развита сфера геологоразведки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству заняться поиском в стране редкоземельных металлов. Об этом он заявил в ходе кадровых назначений в правительстве.

По его словам, в Белоруссии недостаточно развита сфера геологоразведки. Лукашенко подчеркнул, что тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов.

Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что США могут попробовать столкнуть РФ и Китай.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, редкоземельные металлы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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