Лукашенко: США могут попробовать столкнуть РФ и Китай

Соединенные Штаты могут попробовать столкнуть Россию и Китай. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на выездном семинаре по сельскохозяйственной тематике.
По его словам, политическая обстановка, которая "довлела над экономикой в связи с политикой США", начинает меняться. Лукашенко отметил, что обольщаться по этому поводу не надо, потому что никто не знает, чего хочет Вашингтон.
Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии.
Фото: Telegram / Пул Первого
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