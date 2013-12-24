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Лукашенко: США могут попробовать столкнуть РФ и Китай
Сегодня, 12:25
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Лукашенко: США могут попробовать столкнуть РФ и Китай

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По его словам, никто не знает, чего хочет Вашингтон.

Соединенные Штаты могут попробовать столкнуть Россию и Китай. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на выездном семинаре по сельскохозяйственной тематике.

По его словам, политическая обстановка, которая "довлела над экономикой в связи с политикой США", начинает меняться. Лукашенко отметил, что обольщаться по этому поводу не надо, потому что никто не знает, чего хочет Вашингтон.

Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, китай, президент белоруссии, россия, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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