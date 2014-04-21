Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии

По его словам, бывшие союзники страны "рисуют дугу нестабильности".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности страны. Об этом он рассказал на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу.

По его словам, бывшие союзники страны "рисуют дугу нестабильности". Лукашенко отметил, что Белоруссия должна быть сильной и проявлять бдительность. Президент также подчеркнул, что "профессия защищать Родину еще долго будет актуальной и востребованной".

Ранее Лукашенко рассказал, что будет с Wildberries в Белоруссии.

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