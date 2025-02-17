Лукашенко рассказал, что будет с Wildberries в Белоруссии

Глава страны обсудил с бизнесом возможности по торговле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от правительства предложения по развитию российского маркетплейса Wildberriesна территории республики. Соответствующее заявление глава государства сделал 17 февраля на рабочей встрече с крупным бизнесом. Среди приглашенных гостей в Минске была в том числе учредитель компании Wildberries Татьяна Ким. Политик указал, что фирма готова расширяться и продавать на постсоветском пространстве. Однако Белоруссия стремится к импортозамещению на своем небольшом внутреннем рынке. Минск при этом стремится поддерживать те предприятия, которые успешно модернизировались и продвинулись "в будущее".

Я не хочу, чтобы исчезли магазины шаговой доступности, маленькие магазинчики и так далее. Я не хочу, чтобы была монополия крупных сетей. И не хочу, чтобы у кого-то были такие условия, а у этих — эдакие. Но любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Напомним, что учредитель маркетплейса Татьяна Ким заметила, что Wildberries инвестирует в строительство логистического комплекса под Минском около 11 миллиардов российских рублей.

Лукашенко назвал развитие бизнес-среды одним из важных приоритетов Белоруссии.

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