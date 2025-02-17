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Лукашенко назвал развитие бизнес-среды одним из важных приоритетов Белоруссии

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По его словам, в Белоруссии "нет негосударственных предприятий".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал развитие бизнес-среды одним из важных приоритетов. Об этом он заявил на встрече с представителями частных предприятий.

По его словам, в Белоруссии "нет негосударственных предприятий". Президент уточнил, что существуют предприятия частной и государственной формы собственности. Лукашенко отметил заинтересованность власти в том, чтобы оба сектора и иностранные предприятия работали на благо людей и страны.

Ранее Лукашенко обозначил приоритеты в государственное инвестирование.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, бизнес, президент белоруссии, развитие
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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