Лукашенко назвал развитие бизнес-среды одним из важных приоритетов Белоруссии

По его словам, в Белоруссии "нет негосударственных предприятий".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал развитие бизнес-среды одним из важных приоритетов. Об этом он заявил на встрече с представителями частных предприятий.

По его словам, в Белоруссии "нет негосударственных предприятий". Президент уточнил, что существуют предприятия частной и государственной формы собственности. Лукашенко отметил заинтересованность власти в том, чтобы оба сектора и иностранные предприятия работали на благо людей и страны.

Ранее Лукашенко обозначил приоритеты в государственное инвестирование.

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