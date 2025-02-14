По его словам, государство будет развивать те направления, где у него есть компетенции и база.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначил приоритеты в государственное инвестирование. Об этом он заявил во время посещения ОАО "ИНТЕГРАЛ".

По его словам, государство будет развивать те направления, где у него есть компетенции и база. Лукашенко подчеркнул, что сейчас много говорится про дальнейшее развитие, инвестиционные программы и вложение денег. Президент добавил, что с будущего года будут строить только то, что необходимо для жизни и, прежде всего, производства.

Есть производства – есть жизнь, нет производства – нет жизни. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко спросил о Трампе у постпреда Белоруссии в ООН.

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