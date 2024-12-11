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Лукашенко спросил о Трампе у постпреда Белоруссии в ООН

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Президент поинтересовался у дипломата о ситуации в США после выборов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спросил о президенте США Дональде Трампе у постпреда республики в ООН Валентина Рыбакова. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко поинтересовался у дипломата о ситуации в США после выборов. Он также отметил, что отдает должное американскому коллеге, который "солидно встряхнул" некоторые международные структуры.

Как это отозвалось в ООН? И другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание пройдет в апреле.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, дональд трамп, организация объединенных наций, президент белоруссии, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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