Лукашенко спросил о Трампе у постпреда Белоруссии в ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спросил о президенте США Дональде Трампе у постпреда республики в ООН Валентина Рыбакова. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко поинтересовался у дипломата о ситуации в США после выборов. Он также отметил, что отдает должное американскому коллеге, который "солидно встряхнул" некоторые международные структуры.
Как это отозвалось в ООН? И другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание пройдет в апреле.
Видео: Telegram / Пул Первого
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