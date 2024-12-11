Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет в апреле

По словам президента Белоруссии, начало года выдалось " очень активным в общественно-политическом плане".

Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдет в апреле 2025 года. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании президиума этой структуры.

По его словам, начало года выдалось " очень активным в общественно-политическом плане". Президент подчеркнул, что ВНС в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности прошло семь собраний. Также Лукашенко добавил, что конституцией ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета страны.

Если мы хотим иметь эффективное государство, то начинать надо с оптимизации управленческих процессов, тотальной дебюрократизации и железной исполнительской дисциплины. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко пообещал разобраться с правительством из-за вывода валюты за границу.

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