По его словам, за минувший год за границу вывезли сотни миллионов денежных средств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с правительством из-за вывода валюты за границу. Об этом он заявил на встрече с доверенными лицами в Минске.

По его словам, во время доклада генерального прокурора затрагивался вопрос вывода валюты за пределы Белоруссии. Он подчеркнул, что за минувший год за границу вывезли не десятки, а сотни миллионов денежных средств. Он подчеркнул, что такие действия иностранными инвесторами противоречат его предыдущим поручениям.

В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко раскритиковал выборы на Западе.

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