  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:41
147
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко пообещал разобраться с правительством из-за вывода валюты за границу

0 0

По его словам, за минувший год за границу вывезли сотни миллионов денежных средств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с правительством из-за вывода валюты за границу. Об этом он заявил на встрече с доверенными лицами в Минске.

По его словам, во время доклада генерального прокурора затрагивался вопрос вывода валюты за пределы Белоруссии. Он подчеркнул, что за минувший год за границу вывезли не десятки, а сотни миллионов денежных средств. Он подчеркнул, что такие действия иностранными инвесторами противоречат его предыдущим поручениям.

В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко раскритиковал выборы на Западе.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, вывод, национальная валюта, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии