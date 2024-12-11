Лукашенко раскритиковал выборы на Западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выборы, которые проходят в западных странах. Об этом он заявил на встрече с генеральным прокурором Андреем Шведом.
По словам главы государства, в Белоруссии выборы проходят демократично. Он подчеркнул,что Запад учит Минск, а сами выборы в своих странах проводят "не всегда демократично".
Выборы прошли. Спасибо большое людям за то, что они поддержали нас.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с Хабаровским краем в авиастроении.
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