Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Хабаровским краем в авиастроении

По словам главы государства, в Минске серьезно рассматривают вопрос кооперации в данной сфере.

Белоруссия готова сотрудничать с Хабаровским краем в области авиастроения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Дмитрием Демешиным.

По словам главы государства, в Минске серьезно рассматривают вопрос кооперации в авиастроении. Он уточнил, что сферой сотрудничества могут стать поставки производимых в Белоруссии деталей для хабаровских предприятий ВПК и гражданского авиастроения. Лукашенко добавил, что если такая необходимость будет, республика будет обязательно работать с краем.

Ранее Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли на высоком уровне.

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