Лукашенко: выборы в Белоруссии прошли на высоком уровне

По его словам, нынешняя политическая кампания "не нарушила спокойного ритма страны".

Выборы президента в Белоруссии прошли на высоком уровне. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с делегацией Панафриканского парламента.

По его словам, нынешняя политическая кампания "не нарушила спокойного ритма страны". Президент подчеркнул, что выборы прошли без потрясений, которых ожидали на Западе. Он также поинтересовался у зарубежных гостей, какие у них впечатления от посещения Белоруссии. Напомним, Лукашенко набрал 86,82% голосов по итогам выборов.

Ранее Лукашенко заявил, что наблюдать за выборами в Белоруссии приехали все, кто захотел.

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