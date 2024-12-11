Лукашенко: наблюдать за выборами в Белоруссии приехали все, кто захотел

По его словам, белорусские власти ни от кого не закрывались.

Наблюдать за выборами президента в Белоруссии приехали все, кто захотел. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.

По его словам, белорусские власти приглашали всех, кто хотел приехать, и ни от кого не закрывались. Лукашенко отметил, что многие воспользовались этим приглашением, однако Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось ехать.

Ранее Песков заявил, что победа Лукашенко на выборах в Белоруссии была более чем убедительной.

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