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Песков: победа Лукашенко на выборах в Белоруссии была более чем убедительной

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В Кремле подчеркнули, что заявления Запада о непризнании выборов были ожидаемыми.

Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что прошедшие выборы главы республики были "абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные". Песков подчеркнул, что заявления Запада о непризнании выборов были ожидаемыми. Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с победой. Отметим, что, по предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов.

Ранее Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, выборы президента, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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