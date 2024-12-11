Песков: победа Лукашенко на выборах в Белоруссии была более чем убедительной

В Кремле подчеркнули, что заявления Запада о непризнании выборов были ожидаемыми.

Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что прошедшие выборы главы республики были "абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные". Песков подчеркнул, что заявления Запада о непризнании выборов были ожидаемыми. Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с победой. Отметим, что, по предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов.

Ранее Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии.

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