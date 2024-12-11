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Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии

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Президент отметил, что подобные решения не вредят стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал резолюцию Европарламента о непризнании президентских выборов в республике. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

По словам главы государства, это выглядит как "пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне". Он подчеркнул, что ЕП поторопился и наляпал, а потом "придется отмываться от этого". Лукашенко отметил, что подобные решения не вредят Белоруссии.

Они сами себя показали в этом свете. Спасибо им. А мы задолго знали об этом.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией, которая находится в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, выборы президента, европарламент, президент белоруссии, резолюция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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