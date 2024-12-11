Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал резолюцию Европарламента о непризнании президентских выборов в республике. Об этом он заявил на встрече с журналистами.
По словам главы государства, это выглядит как "пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне". Он подчеркнул, что ЕП поторопился и наляпал, а потом "придется отмываться от этого". Лукашенко отметил, что подобные решения не вредят Белоруссии.
Они сами себя показали в этом свете. Спасибо им. А мы задолго знали об этом.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией, которая находится в Белоруссии.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все