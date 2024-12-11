Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией, которая находится в Белоруссии

По словам президента, некоторые из таких оппозиционеров критикуют его уже более 15 лет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией, которая находится в стране. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

По его словам, оппозицией могут называть себя те люди, которые находятся на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что от таких людей "что-то зависит", и с ним президент готов вести диалог. Также Лукашенко отметил, что некоторые из оппозиционеров критикуют его уже более 15 лет.

Ранее Лукашенко заявил, что с приходом Трампа проблемы будут не у Белоруссии.

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