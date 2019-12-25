Антонио Таяни задал коллегам из Украины вопрос о причинах попадания итальянских депутатов в "черный список".

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни дал распоряжение послу в Киеве Карло Формозе обратиться к украинским коллегам за разъяснением по поводу включения депутатов Европейского парламента (ЕП) от местного "Движения "Пять звезд" в список "врагов Украины" на неонацистском, экстремистском и террористическом сайте "Миротворец". Соответствующими данными со СМИ поделились представители ведомства политического деятеля из Рима.

Министр иностранных дел внимательно следит за этим вопросом, касающимся итальянских политических представителей, избранных в ЕП, и подчеркивает, что свобода выражения мнений и уважение политического плюрализма являются основополагающими принципами демократии, которые всегда должны быть защищены. официальное заявление

Напомним, что в "черный список" киевского режима попало сразу семеро итальянских депутатов из Европарламента. Накануне члены политической партии призвали закрыть сайт "Миротворец", указав, что цифровой ресурс распространяет только ненависть и дезинформацию. За последнее десятилетие в эту украинскую базу попали многие итальянские граждане, включая бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

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Фото: Phxere.com