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АNSA: Рим из-за нехватки оружия может остановить поставки Киеву
Сегодня, 13:26
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АNSA: Рим из-за нехватки оружия может остановить поставки Киеву

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В Италии направят пакет поддержки ВСУ, состав которого засекречен.

Италия в скором времени может остановить военные поставки на украинскую территорию из-за необходимости обеспечивать собственные потребности в условиях нехватки вооружений. Соответствующее заявление сделало западное новостное агентство АNSA.

Не исключено, что в скором времени, хотя не сразу, Италия может остановить поставки, как сделала Германия с системами Patriot. Основная причина - необходимость удовлетворить собственные интересы национальной безопасности и не опустошать арсеналы....

материал АNSA

В СМИ пояснили, что министр обороны Гуидо Крозетто ранее говорил, что в нынешних условиях растущих угроз у Рима нет возможности удовлетворить запросы киевского режима, касающиеся противовоздушных сил обороны. Во вторник, 10 ноября, местный министр представил на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности Copasir последний 13-й пакет помощи для ВСУ. Однако перечень засекречен. Журналисты полагают, что в него вошли в основном материалы гражданского назначения, а также компоненты для систем ПВО Samp-T, которые поставлялись ранее.  При этом арсеналы европейских ракет Aster значительно ограничены.

Авторы статьи добавили, что другой причиной для пересмотра помощи  Украине является политическая. Речь идет о том, что сейчас одна из правящих партий ("Лига") выступает против военных поставок.

В Раде пожаловались, что Италия 10 месяцев не передает военную помощь ВСУ.

Фото: pxhere.com

Теги: военная помощь, всу, гуидо крозетто, италия, минобороны
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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