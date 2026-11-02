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В Раде пожаловались, что Италия 10 месяцев не передает военную помощь ВСУ

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Максим Бужанский рассказал о том, как Украина относится к европейской поддержке.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский указал на недовольство тем фактом, что Италия в течение последних десяти месяцев не передает киевскому режиму согласованный пакет военной помощи. Соответствующий комментарий местный парламентарий сделал в эфире YouTube-канала Politeka Online. Иностранный эксперт не стал  приводить конкретные объемы и суммы, а также о какой именно помощи ведется речь.

Видим, что неоднозначная ситуация в Италии. <…> Италия 10 месяцев не отправляет нам 300 раз согласованный пакет военной помощи. Видимо Мелони ищет какую-то комфортную для себя политическую позицию, и эта комфортность не всегда совпадает с нашими желаниями.

Максим Бужанский, депутат Украины

Il Giornale d"Italia: Мелони отложила передачу Украине пакета военной помощи.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online

Теги: верховная рада, военная помощь, всу, италия
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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