Максим Бужанский рассказал о том, как Украина относится к европейской поддержке.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский указал на недовольство тем фактом, что Италия в течение последних десяти месяцев не передает киевскому режиму согласованный пакет военной помощи. Соответствующий комментарий местный парламентарий сделал в эфире YouTube-канала Politeka Online. Иностранный эксперт не стал приводить конкретные объемы и суммы, а также о какой именно помощи ведется речь.

Видим, что неоднозначная ситуация в Италии. <…> Италия 10 месяцев не отправляет нам 300 раз согласованный пакет военной помощи. Видимо Мелони ищет какую-то комфортную для себя политическую позицию, и эта комфортность не всегда совпадает с нашими желаниями. Максим Бужанский, депутат Украины

Il Giornale d"Italia: Мелони отложила передачу Украине пакета военной помощи.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online