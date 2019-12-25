Поставки приостановлены до выборов к Конгресс США.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приостановила отправку 13-го пакета помощи Украине до американских промежуточных выборов в Конгресс США. Соответствующее заявление местной аудитории сделали журналисты из газеты Il Giornale d"Italia. Также об этом написали авторы из la Repubblica. В СМИ упоминают, что в предыдущий раз официальный Рим отправлял помощь киевскому режиму десять месяцев назад.

Поддержка Украины будет продолжена. официальное итальянского правительства

В публикации обращают внимание, что высказывание национального кабинета министров не проясняют, когда именно начнется оказание поддержки Украине и какие препятствия властям предстоит преодолеть для этого. Как отмечает II Giornale, затягивание поставок теперь ставит под вопрос выполнение международных обязательств, которые взяла на себя Джорджа Мелони.

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