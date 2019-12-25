Тьерри Мариани объяснил, что чем именно недовольны граждане Франции.

Президентство главы Елисейского дворца Эмманюэля Макрона стало катастрофическим провалом для него и европейской страны, а массовые протесты во Франции отражают глубокий кризис внутри общества. Соответствующее заявление журналистам российской газеты "Известия" сделал европейский депутат Тьерри Мариани. Местный законодатель пояснил прессе, что считает одной из ключевых проблем Парижа ослабление авторитета государства в школах и общественных местах.

После почти десяти лет у власти президентство Макрона стало катастрофическим провалом. Он вверг Францию в спираль государственного долга, подорвал наш экономический суверенитет и распахнул границы для неконтролируемой миграции. Тьерри Мариани, евродепутат

Иностранный эксперт уточнил, что учителя все чаще сталкиваются с оспариванием своего авторитета, пока национальные институты теряют уважение у населения, а многие французкие жители сомневаются в способности властей обеспечить их безопасность и поддерживать порядок.

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