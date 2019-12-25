Песков заявил о необходимости полноценного мира на Украине

В России хотят договориться с киевским режимом на длительный срок.

Москва заинтересована в установлении полноценного мира на украинской территории, а не временного режима прекращения огня. Соответствующее заявление журналистам американского телеканала NBC News сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля указал иностранным корреспондентам, что целью нашей страны является достижение долгосрочного мира для будущих поколений.

Ведение переговоров не означает прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня, мы хотим мира. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал условия обсуждения поставок газа в Европу.

Фото: YouTube / NBC News