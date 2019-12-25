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Песков назвал условия обсуждения поставок газа в Европу
Сегодня, 9:35
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Песков назвал условия обсуждения поставок газа в Европу

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В Кремле сообщили, что не исключают поставок, но для этого нужно соблюдать ряд условий.

Обсуждать возможное возобновление поставок российского природного газа в Европейский регион можно будет только при условии их выгодности для Москвы и возможности зарезервировать требуемые объемы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков от 26 октября.  Такой комментарий чиновник дал на брифинге, говоря о том, какие условия существуют для обсуждения темы возвращения энергетических поставок из РФ в ЕС.

Если эти поставки будут выгодны, первое, и если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы уже перенаправлены в альтернативные направления, - вот если эти два обстоятельства совпадут, то тогда вполне можно это обсуждать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина.

Фото: пресс-служба Кремля

Теги: дмитрий песков, европа, кремль, природный газ
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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