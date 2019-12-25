Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина

В Кремле рассказали о том, каких журналистов готовы видеть на мероприятии.

Иностранные журналисты из недружественных стран смогут принять участие в большой пресс-конференции российского президента Владимира Путина в 2026 году. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал официальный представитель главы нашего государства Дмитрий Песков от 21 октября.

Примут участие. Да, пригласим - так же, как и всегда это делаем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в текущем году ежегодная итоговая пресс-конференция политического лидера нашей страны в очередной раз будет совмещена с прямой линией для граждан. Этот формат используется в России уже несколько лет и получил название "Итоги года с Владимиром Путиным". Мероприятие запланировано на декабрь.

Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина.

Фото: пресс-служба Кремля