Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина

В Кремле заметили, что мероприятие состоится в привычном формате.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина традиционно запланирована на декабрь. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал официальный представитель главы нашего государства Дмитрий Песков от 19 октября.

На декабрь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник из Кремля в комментарии для Zvezdanews также рассказал о том, что на данный момент уже никто серьезно не относится к абсурдным обвинениям в причастности России к беспорядкам в европейском регионе. Пресс-секретарь заметил, что эти обвинения не поддерживаются даже в самой Европе.

Напомним, что в Париже и других городах Франции 17 октября прошли массовые протесты. В некоторых городах мирные демонстрации переросли в масштабные беспорядки. Протестующие поджигали здания мэрий, грабили элитные магазины и нападали на полицейские участки. Власти задержали около 400 человек, еще 60 сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Песков: Россия, США и Китай допускают возможность трехсторонней встречи.

Фото: пресс-служба Кремля