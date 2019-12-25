Песков: Россия, США и Китай допускают возможность трехсторонней встречи

The Wall Street Journal рассказал о планах стран на площадке АТЭС.

Москва, Вашингтон и Пекин признают гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи. Соответствующее заявление сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков газете The Wall Street Journal.

Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее глава нашего государства в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" заявил о том, что возможность трехсторонней встречи политических лидеров России, КНР и США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет в значительной степени зависеть от принимающей стороны. Лидер России добавил, что встречаться, обмениваться мнениями и выяснять позиции всегда полезно.

Песков объяснил слова Трампа о смене власти на Украине.

Фото: пресс-служба Кремля