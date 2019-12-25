В Кремле объяснили, к чему стоит готовиться украинским чиновникам.

Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то из правящей верхушки проявил политическую волю к признанию реалий, которые сложились на земле на поле боя. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" от 12 октября делал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля также уточнил, что власти с Банковой улицы должны быть готовы к выходу на мирное урегулирование вооруженного конфликта.

Нам важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, принципиальна ли для Москвы конкретная фигура на Банковой улице для обсуждения ситуации, или нашему руководству важнее готовность Киева принять условия России.

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина.

Фото: пресс-служба Кремля