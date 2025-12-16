Лукашенко предупредил об угрозе на границах Белоруссии

Белорусских военных призвали быть готовыми к любым провокациям.

Ситуация на границе Белоруссии и Украины очень серьезно усугубилась. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, сообщило РИА Новости.

В связи с этим, белорусский лидер признал необходимость в усилении защиты на юге страны. Он напомнил, что граждане государства содержат армию за свой счет для обеспечения безопасности и своей защиты.

"Южная граница — полторы тысячи километров — <...> пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ: надо", Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Накануне МИД Белоруссии выразило недовольство действиями ВСУ, атаковавших автобус с белорусской детской командой в Брянской области. Сам Лукашенко заявил, что ждет ответа от властей Украины. Он предположил, что теракт произошел из-за того, что кого-то не устраивает спокойное поведение Минска. Однако провокации могут привести к самым неприятным последствиям, предупредил политик.

Фото: Telegram / Пул первого