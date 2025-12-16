По своей обычной традиции Киев переложил ответственность на Россию.

Вооруженные силы Украины не причастны к удару беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в соцсетях.

В сообщении отметили, что якобы в указанный период украинские военные не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на российской территории.

Отдельным абзацем Генштаб выделил, что подобные обвинения озвучивают якобы на фоне неудач ВС России на поле боя и значительных потерь. В пресс-службе подчеркнули, что российская сторона якобы все чаще, использует информационные манипуляции в адрес Украины.

В среду 17 июня украинский дрон нанес удар по автобусу детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. Дети ехали из Белоруссии в Геленджик. В автобусе находились 44 человека, из которых 28 несовершеннолетние спортсмены. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о теракте.

Фото: ВКонтакте/врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук