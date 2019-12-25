Лукашенко поблагодарил Запад за заборы на границе с Белоруссией

Он подчеркнул, что Минску выгодно возведение подобных укреплений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку обратился к странам Запада со словами благодарности. Поводом стало строительство забора на границе с республикой, сообщило агентство БелТА.

Он отметил, что такие действия являются определенной тактикой западных государств.

В случае агрессии с их стороны, а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер назвал эти действия несусветной глупостью со стороны некоторых европейских военных.

Заявление Лукашенко прозвучало после того, как министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская граница с Белоруссией "полностью перекрыта".

Ранее белорусский лидер заявил, что Запад не способен выстраивать подлинную глобальную безопасность.

Фото: Telegram / Пул Первого