Лукашенко: Запад не способен выстраивать подлинную глобальную безопасность

По его словам, на Западе нет лидеров, которые способны самостоятельно принимать ответственные решения.

Запад не способен выстраивать подлинную глобальную безопасность. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС в Астане.

По словам главы республики, в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую лобальную безопасность. Он подчеркнул, что инициативу должны взять на себя страны глобального большинства. Лукашенко добавил, что на Западе нет лидеров, которые способны самостоятельно принимать ответственные решения. Также президент заявил, что Белоруссия со своей стороны постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной для партнеров сфере.

Ранее мы сообщали, что Белоруссия стала членом ШОС.

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