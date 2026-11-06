Стивен Старр объяснил, что Россия жестко отреагирует на угрозу у госграниц.

Западный Вооруженные силы могут подвергнуться быстрому уничтожению при попытке заблокировать территорию Калининградской области. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Neutrality Studies сделал профессор школы перспективных международных исследований Пола Х. Нитце при университете Джонса Хопкинса Стивен Старр. Иностранец заметил, что ранее российский президент Владимир Путин предупреждал недружественные государства о том, что Кремль расценит попытки блокировки города как враждебный акт.

Угрозы западных стран заблокировать Калининград просто нелепы! Они пытаются внушить, что Калининград уязвим, а значит, России стоит беспокоиться. Но ведь в Калининграде сосредоточено всевозможное оружие, и любого, кто попытается приблизиться туда с военной силой, ждет мгновенное уничтожение. Стивен Старр, западный аналитик

В Британии высказались о нападении на Калининград.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies