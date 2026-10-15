Стив Джерми напомнили об отсутствии у Запада возможности противостоять "Искандерам".

Москва уничтожит все войска, которые попытаются атаковать территорию Калининградской области. Соответствующее заявление сделал коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми, выступая в эфире YouTube-канала Neutrality Studies. Иностранный эксперт из Лондона уточнил, что планы возможного нападения стран коллективного Запада на российский регион будет невозможно скрыть.

По мере того, как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: "Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров". Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград. Стив Джерми, эксперт из Великобритании

Стив Джерми заметил, что у европейцев и американцев нет защиты от "Искандера". Таким образом, если западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность операции, что практически невозможно при современных системах обнаружения, то атакующие государства понесут огромные потери. Эксперт заметил, что речь пойдет о десятках тысяч военнослужащих.

Джерми: Запад не понимает мотивы России в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies