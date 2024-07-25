В Великобритании объяснили, что для Москва вооруженный конфликт имеет экзистенциальное значение.

Страны коллективного Запада верят в якобы проигрышное положение России в вооруженном конфликте на украинской территории, потому что не понимают его сути. Соответствующее заявление сделал коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми, выступая в эфире YouTube-канала американского журналиста Такера Карлсона. Иностранный эксперт из Лондона уточнил, что гибрибная война международных союзников киевского режима в отношении Москвы носит для российского руководства экзистенциальный характер. Аналитик полагает, что политические элиты на Западе не понимают мотивов Кремля, а также стратегии местных властей.

На Западе бытует мнение, что Россия якобы проигрывает на поле боя и что ее экономика вот-вот рухнет. Я слышу это снова и снова, но нет никаких доказательств, подтверждающих хоть одно из этих утверждений. Вопрос о положении России на фронте плохо изучен на Западе, и я думаю, причина в том, что люди не понимают мотивов Москвы и ее стратегии. Стив Джерми, эксперт из Великобритании

В Британии считают, что Россия защищена от потенциальной мировой рецессии.

Фото: YouTube / Tucker Carlson